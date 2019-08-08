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Общество

Первокурсники ПсковГУ с высокими баллами по ЕГЭ получат языковые сертификаты

8 августа 2019 года, 16:07

Языковые сертификаты получат первокурсники ПсковГУ, имеющие высокие баллы по ЕГЭ. Такая практика вводится в Вузе впервые. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» рассказала врио ректора Псковского университета Наталья Ильина.

Все абитуриенты, которые стали студентами Псковгу с сумой баллов по ЕГЭ от 230, получат бесплатный языковой сертификат. Они смогут выбрать любой язык для изучения, а, значит, впоследствии смогут воспользоваться модулем мобильности и пройти курсы в любой стране.


Первокурсники ПсковГУ с высокими баллами по ЕГЭ получат языковые сертификатыНаталья Ильина,
врио ректора Псковского университета
Напомним, что в 2019 году в конкурсе на бюджетные места ПсковГУ участвовало более 1918 поступающих из 69 регионов России. В этом году в ПсковГУ существенно увеличилось количество бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения. На 62 места стало больше по сравнению с 2018 годом, в этом году бюджет составлял 651 место.

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