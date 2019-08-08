Первокурсники ПсковГУ с высокими баллами по ЕГЭ получат языковые сертификаты

Все абитуриенты, которые стали студентами Псковгу с сумой баллов по ЕГЭ от 230, получат бесплатный языковой сертификат. Они смогут выбрать любой язык для изучения, а, значит, впоследствии смогут воспользоваться модулем мобильности и пройти курсы в любой стране.



