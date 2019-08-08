Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Аттракционы, фейерверк и дискотека: Новоржев готовится отпраздновать День города (АФИША)

8 августа 2019 года, 14:57

Жителей Псковской области приглашают 10 августа на праздничные мероприятия, посвященный 242-й годовщине Новоржева.

ПРОГРАММА

9 августа

8.00 - Ярмарка сельскохозяйственной продукции (Рыночная площадь);

11.00 - Спортивное мероприятие для детей «Установи новые рекорды»;

17.00 - Спартакиада среди поселений (Летний парк).


10 августа

14.00 – Начало работы торговли, аттракционов, выставок, работают ТИР, площадки для настольных игр (Летний парк);

15.00 – Торжественная церемония «Город, в котором важен каждый» (Летний парк);

15.45 – Концерт кавер-группы «Drum & Jazz», Псков (Летний парк);

17.00 – Выступление военного оркестра Островского гарнизона (Летний парк);

18.00 – Концерт творческих коллективов Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса с участием Екатерины Никитиной лауреата международных и Всероссийских конкурсов (Летний парк);

20.30 – Концерт группы «Аквамарин» (руководитель Алексей Костин, Великий Новгород) (Летний парк);

22.10 – Праздничный фейерверк (Летний парк);

22.10 – 03.00 – Дискотека (Летний парк).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Первокурсники ПсковГУ с высокими баллами по ЕГЭ получат языковые сертификаты
Псковская область повлияла на рост производства свинины в России
Школу по подготовке общественных наблюдателей на выборы открывают в Псковской области
Юлия Пересильд анонсировала прямой эфир в Инстаграм фотографией из Псковского кремля
Экипажи России, Китая и Венесуэлы соревнуются в гонке преследования в Стругах Красных
Михаил Иванов: Сейчас в Псковской области проходит 13 избирательных компаний
В Псковской области заработала горячая линия по нарушениям на выборах
Курсы переподготовки для педагогов русского языка запустят в Псковской области в 2020 году
В подарок к Дню деревни в Искре началась установка площадки с уличными тренажёрами

Комментарии

Авторизация
No comments
Яблочная скатерть-самобранка

Культура / Фестиваль
5 августа 14:02

Яблочная скатерть-самобранка

Почему дновцы оставили себе гастрономический фестиваль, который хотели передать в другой район, и чем будут угощать на празднике
Книжный рейд

Культура / Литература
2 августа 10:23

Книжный рейд

«Псковская правда» обошла самые популярные букинистические магазины Пскова в поисках сокровищ (ФОТО)
Зарабатывают интерес

Культура / Наследие
30 июля 10:59

Зарабатывают интерес

Как полсотни волонтеров проводят время в графской усадьбе Волышово