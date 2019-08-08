Аттракционы, фейерверк и дискотека: Новоржев готовится отпраздновать День города (АФИША)

Жителей Псковской области приглашают 10 августа на праздничные мероприятия, посвященный 242-й годовщине Новоржева.
Жителей Псковской области приглашают 10 августа на праздничные мероприятия, посвященный 242-й годовщине Новоржева.
8.00 - Ярмарка сельскохозяйственной продукции (Рыночная площадь);
11.00 - Спортивное мероприятие для детей «Установи новые рекорды»;
17.00 - Спартакиада среди поселений (Летний парк).
10 августа
14.00 – Начало работы торговли, аттракционов, выставок, работают ТИР, площадки для настольных игр (Летний парк);
15.00 – Торжественная церемония «Город, в котором важен каждый» (Летний парк);
15.45 – Концерт кавер-группы «Drum & Jazz», Псков (Летний парк);
17.00 – Выступление военного оркестра Островского гарнизона (Летний парк);
18.00 – Концерт творческих коллективов Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса с участием Екатерины Никитиной лауреата международных и Всероссийских конкурсов (Летний парк);
20.30 – Концерт группы «Аквамарин» (руководитель Алексей Костин, Великий Новгород) (Летний парк);
22.10 – Праздничный фейерверк (Летний парк);
22.10 – 03.00 – Дискотека (Летний парк).