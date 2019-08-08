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Общество

Псковская область повлияла на рост производства свинины в России

8 августа 2019 года, 13:53

В период с января по май нынешнего года производство свинины в России выросло почти на 6% к аналогичному периоду прошлого года. Псковская область, за указанное время, стала второй в РФ по увеличению экспорта свинины и готовой продукции.

Великолукский агропромышленный холдинг – единственная компания в Псковской области, аккредитованная на экспорт мяса и готовой продукции. В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» холдинг экспортирует свинину и готовую продукцию в страны Юго-Восточной Азии, Гонконг, страны Латинской Америки, в настоящее время также ведутся переговоры с Кубой.

В указе президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» отмечено, что в сфере развития международной кооперации и экспорта, необходимо обеспечить увеличение объема экспорта продукции АПК в 2,2 раза и достичь показателя 45 миллиардов долларов в год.

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