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Общество

Школу по подготовке общественных наблюдателей на выборы открывают в Псковской области

8 августа 2019 года, 12:56

В Псковской области открывается Школа политического лидера по подготовке общественных наблюдателей на выборы 8 сентября. Об этом рассказала куратор программы, представитель Центра социологии ПсковГУ Наталья Папишина.

По ее словам, занятия в школе будут проходить в форме тренингов, чтобы совместить теоретическую часть и практическую. Слушатели получат знания по законодательству, избирательному праву, а затем в ходе практической части будут проигрывать эти ситуации. Спикерами будут выступать представители Избирательной комиссии Псковской области, общественной палаты Псковской области и возможно администрации региона.

Школа политического лидера проходит у нас во второй раз. Впервые она проходила в 2018 году. Участники школы получили колоссальные навыки в общественно-политической деятельности и разрабатывали свои персональные проекты. У нынешних участников школы есть возможность поучаствовать в качестве общественных наблюдателей, поэтому есть большие шансы, чтобы вступать в общественно-политическую жизнь.


Школу по подготовке общественных наблюдателей на выборы открывают в Псковской областиНаталья Папишина,
куратор программы, представитель Центра социологии ПсковГУ 
8 сентября на территории Псковской области состоится Единый день голосования. Планируется участие наблюдателей, в том числе, из Санкт-Петербурга.

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