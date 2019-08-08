Школу по подготовке общественных наблюдателей на выборы открывают в Псковской области

В Псковской области открывается Школа политического лидера по подготовке общественных наблюдателей на выборы 8 сентября. Об этом рассказала куратор программы, представитель Центра социологии ПсковГУ Наталья Папишина.

По ее словам, занятия в школе будут проходить в форме тренингов, чтобы совместить теоретическую часть и практическую. Слушатели получат знания по законодательству, избирательному праву, а затем в ходе практической части будут проигрывать эти ситуации. Спикерами будут выступать представители Избирательной комиссии Псковской области, общественной палаты Псковской области и возможно администрации региона.