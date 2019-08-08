Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Юлия Пересильд анонсировала прямой эфир в Инстаграм фотографией из Псковского кремля

8 августа 2019 года, 12:29

Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд на своей страничке в Инстаграм сообщила о прямом эфире с психологом Натальей Двулят, который начнется 8 августа в 20.00.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

«Кто рано встаёт, тому хорошо!», - написала актриса и прикрепила селфи из Псковского кремля.

Юлия Пересильд призвала присоединяться к эфиру с психологом и опубликовала ссылку на её аккаунт @galchonok_fond:

«Родители активизируйтесь. Наталья – невероятный человек и очень крутой специалист. Она может ответить на самые разные вопросы. Сегодня состоится наш первый прямой эфир! Впереди ещё 6. В каждом из них мы будем рассказывать про каждую локацию фестиваля «Галафест». Сегодня более подробно про вербальный тип интеллекта».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В кругу семьи: Юлия Пересильд поделилась трогательным семейным фото из центра Пскова
Отметим, что ежегодный семейный инклюзивный благотворительный фестиваль «Галафест» пройдёт 24 августа в саду «Эрмитаж».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Первокурсники ПсковГУ с высокими баллами по ЕГЭ получат языковые сертификаты
Аттракционы, фейерверк и дискотека: Новоржев готовится отпраздновать День города (АФИША)
Псковская область повлияла на рост производства свинины в России
Школу по подготовке общественных наблюдателей на выборы открывают в Псковской области
Экипажи России, Китая и Венесуэлы соревнуются в гонке преследования в Стругах Красных
Михаил Иванов: Сейчас в Псковской области проходит 13 избирательных компаний
В Псковской области заработала горячая линия по нарушениям на выборах
Курсы переподготовки для педагогов русского языка запустят в Псковской области в 2020 году
В подарок к Дню деревни в Искре началась установка площадки с уличными тренажёрами

Комментарии

Авторизация
No comments
Бьёт — значит не любит

Общество / Семья
8 августа 10:01

Бьёт — значит не любит

Оттаскал за волосы, поставил под контроль финансы, держал над открытым окном любимую собачку — как распознать домашнее насилие и где от него укрыться
Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

Общество
7 августа 10:32

Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

В июле в палаточном лагере в Хабаровске вспыхнул пожар. Погибли четверо детей. Во избежание повторения трагедии по всей Псковской области начали проверять действующие лагеря
Я бы доктором пошёл

Общество / Здоровье
7 августа 10:48

Я бы доктором пошёл

Золотая медаль, высшая строчка в рейтинге поступающих, врачебная династия — сильнейшие выпускники школ выбирают изучение медицины в Пскове