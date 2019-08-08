Юлия Пересильд анонсировала прямой эфир в Инстаграм фотографией из Псковского кремля

Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд на своей страничке в Инстаграм сообщила о прямом эфире с психологом Натальей Двулят, который начнется 8 августа в 20.00.

«Кто рано встаёт, тому хорошо!», - написала актриса и прикрепила селфи из Псковского кремля.

Юлия Пересильд призвала присоединяться к эфиру с психологом и опубликовала ссылку на её аккаунт @galchonok_fond:

«Родители активизируйтесь. Наталья – невероятный человек и очень крутой специалист. Она может ответить на самые разные вопросы. Сегодня состоится наш первый прямой эфир! Впереди ещё 6. В каждом из них мы будем рассказывать про каждую локацию фестиваля «Галафест». Сегодня более подробно про вербальный тип интеллекта».