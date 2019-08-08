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Общество

Экипажи России, Китая и Венесуэлы соревнуются в гонке преследования в Стругах Красных

8 августа 2019 года, 12:07

На полигоне в Стругах Красных участники «Десантного взвода-2019» соревнуются в гонке преследования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Экипажи России, Китая и Венесуэлы соревнуются в гонке преследования в Стругах Красных
Команда Китая традиционно использует технику собственного производства.
Фото Александра Машкарина.
В гонке участвуют представители России, Беларуси, Ирана, Венесуэлы, Китая, Казахстана и Алжира.

Экипажам необходимо пройти маршрут, на котором стоят две мишени, по которым нужно попасть.

Экипажи России, Китая и Венесуэлы соревнуются в гонке преследования в Стругах Красных
Экипажи боевых машин соревнуются в гонке преследования.
Фото Александра Машкарина.
Результаты гонки преследования со стрельбой станут известны сегодня вечером. Принимать решение будет жюри, состоящее из 21 судьи, по одному представителю от стран-участниц.

Экипажи России, Китая и Венесуэлы соревнуются в гонке преследования в Стругах Красных
За нарушения правил прохождения трассы участникам может быть начислено штрафное время.
Фото Александра Машкарина.
Всего в соревнованиях по полевой выучке «Десантный взвод-2019», проходящих в Псковской области в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2019», участвуют представители 21-й страны.

Церемония закрытия соревнований «Десантный взвод – 2019» состоится 13 августа на полигоне «Завеличье».

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