Экипажи России, Китая и Венесуэлы соревнуются в гонке преследования в Стругах Красных

На полигоне в Стругах Красных участники «Десантного взвода-2019» соревнуются в гонке преследования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
В гонке участвуют представители России, Беларуси, Ирана, Венесуэлы, Китая, Казахстана и Алжира.
Команда Китая традиционно использует технику собственного производства.
Фото Александра Машкарина.
Экипажам необходимо пройти маршрут, на котором стоят две мишени, по которым нужно попасть.
Результаты гонки преследования со стрельбой станут известны сегодня вечером. Принимать решение будет жюри, состоящее из 21 судьи, по одному представителю от стран-участниц.
Экипажи боевых машин соревнуются в гонке преследования.
Фото Александра Машкарина.
Всего в соревнованиях по полевой выучке «Десантный взвод-2019», проходящих в Псковской области в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2019», участвуют представители 21-й страны.
За нарушения правил прохождения трассы участникам может быть начислено штрафное время.
Фото Александра Машкарина.
Церемония закрытия соревнований «Десантный взвод – 2019» состоится 13 августа на полигоне «Завеличье».