Михаил Иванов: Сейчас в Псковской области проходит 13 избирательных компаний

13 избирательных компаний проходит сейчас в Псковской области. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов на пресс-конференции, посвященной единому дню голосования. В частности, пройдут дополнительные выборы депутата по одномандатному избирательному округу №2 (Псков) в связи с досрочным сложении полномочий депутата Яна Лузина. Жители Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов будут избирать глав муниципальных образований.

Пройдут выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района и выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района. Также, во второе воскресенье сентября, состоятся дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1, депутатов Дновского районного Собрания по округам 1 и 2, дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 и допвыборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5.

Приглашаем представителей общественной палаты Псковской области принять участие и направить наблюдателей.

Михаил Иванов,

председатель Избирательной комиссии Псковской области