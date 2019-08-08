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Общество

Михаил Иванов: Сейчас в Псковской области проходит 13 избирательных компаний

8 августа 2019 года, 11:37

13 избирательных компаний проходит сейчас в Псковской области. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов на пресс-конференции, посвященной единому дню голосования.

В частности, пройдут дополнительные выборы депутата по одномандатному избирательному округу №2 (Псков) в связи с досрочным сложении полномочий депутата Яна Лузина.

Жители Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов будут избирать глав муниципальных образований.

Михаил Иванов: Сейчас в Псковской области проходит 13 избирательных компаний
8 сентября - Единый день голосования.
Фото Светланы Синцовой.
Пройдут выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района и выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района.

Также, во второе воскресенье сентября, состоятся дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1, депутатов Дновского районного Собрания по округам 1 и 2, дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 и допвыборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5.

Приглашаем представителей общественной палаты Псковской области принять участие и направить наблюдателей.


Михаил Иванов: Сейчас в Псковской области проходит 13 избирательных компанийМихаил Иванов,
председатель Избирательной комиссии Псковской области 

8 сентября на территории Псковской области состоится Единый день голосования. Планируется участие наблюдателей, в том числе, из Санкт-Петербурга.

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