В Псковской области заработала горячая линия по нарушениям на выборах

С 2010 года работает горячая линия. Технология включает в себя несколько компонентов: обучение операторов, учет всех звонков, которые поступают на горячую линию. И в зависимости от того, какой поступил звонок, мы работаем до момента, когда проблема обратившегося на горячую линию человека будет устранена.



