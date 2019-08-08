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Общество

В Псковской области заработала горячая линия по нарушениям на выборах

8 августа 2019 года, 11:32

На горячую линию избирательной комиссии Псковской области поступает в среднем 200 звонков в месяц. Об этом сообщила директор Псковского регионального отделения юристов Нелли Лебедева в ходе пресс-конференции, посвященной Единому дню голосования.

С 2010 года работает горячая линия. Технология включает в себя несколько компонентов: обучение операторов, учет всех звонков, которые поступают на горячую линию. И в зависимости от того, какой поступил звонок, мы работаем до момента, когда проблема обратившегося на горячую линию человека будет устранена.


В Псковской области заработала горячая линия по нарушениям на выборахНелли Лебедева,
директор Псковского регионального отделения юристов 
В Псковской области заработала горячая линия по нарушениям на выборах
8 сентября - Единый день голосования.
Фото Светланы Синцовой.
Анонимные сообщения о нарушениях на горячую линию принимаются, но по ним не могут провести разбирательство. Поэтому если сообщать о нарушении, нужно оставлять свои контактные данные.

- Поступает много звонков социально-бытового характера. Граждане часто воспринимают избирательную компанию, как способ решения своих проблем.

8 сентября на территории Псковской области состоится Единый день голосования. Планируется участие наблюдателей, в том числе, из Санкт-Петербурга.

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