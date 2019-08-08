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Общество

Курсы переподготовки для педагогов русского языка запустят в Псковской области в 2020 году

8 августа 2019 года, 10:12

Псковский институт повышения квалификации работников образования получил грант на проект по обучению русскому языку, который рассчитан на три года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По словам проректора по учебной работе ПОИПКРО Вячеславя Степанова, на проведение курсов повышения квалификации для педагогов русского языка будет ежегодно предусмотрено финансирование в размере около 2,5 миллионов рублей.

Занятия в очной и дистанционной форме начнутся уже в следующем году. Их участниками станут не только учителя русского языка из Псковской области, но и из других регионов России.

Специалисты уже разработали учебно-методические материалы и пособия, а также подготовили новую программу лекционных и семинарских занятий.

Каждый участник курса, помимо полученных новых теоретических и практических знаний,

защитит свой проект урока русского языка, основанный на новых методиках преподавания. 

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