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Общество

В подарок к Дню деревни в Искре началась установка площадки с уличными тренажёрами

8 августа 2019 года, 09:58

Установка площадки для воркаута началась в дновской деревне Искра. Об этом на своей страничке ВКонтакте сообщила советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова.

«Это подарок для деревни, к Дню деревни Искра», - написала она.

«Это уже третий воркаут, который устанавливают в Дновском районе. Два других уже открыты в микрорайоне Заводской в Дно и на территории школы в деревне Выскодь», - отметила советник губернатора.

Напомним, уличные тренажеры для занятий физкультурой и гимнастикой устанавливают благодаря программе по развитию спорта в Псковской области.

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