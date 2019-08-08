В подарок к Дню деревни в Искре началась установка площадки с уличными тренажёрами

Установка площадки для воркаута началась в дновской деревне Искра. Об этом на своей страничке ВКонтакте сообщила советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова.

«Это подарок для деревни, к Дню деревни Искра», - написала она.

«Это уже третий воркаут, который устанавливают в Дновском районе. Два других уже открыты в микрорайоне Заводской в Дно и на территории школы в деревне Выскодь», - отметила советник губернатора.

Напомним, уличные тренажеры для занятий физкультурой и гимнастикой устанавливают благодаря программе по развитию спорта в Псковской области.