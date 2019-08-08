Два современных стоматологических кресла будут работать в новой поликлинике в Дно

Новая поликлиника в Дно, которая переедет из старого здание в здание районной больницы, будет сдана в середине августа. Об этом на своей страничке ВКонтакте сообщила советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова.

«Поликлиника будет оборудована новым медицинским оборудованием. Уже установлено одно новое современное стоматологическое кресло, всего их будет два», - заверила она.

Татьяна Пахомова отметила, что её задача – это развитие и улучшение медицинского обслуживания в Дновском районе.

«Поддержка муниципалитета нужна во многих вопросах, потому как забота о здоровье жителей это и есть задача главы района», - подчеркнула советник губернатора.