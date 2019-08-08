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Общество

Поучаствовать в первенстве по конному спорту приглашают псковичей старше 10 лет

8 августа 2019 года, 09:47

Жителей Пскова приглашают принять участие в областном первенстве по конному спорту. Приём заявок уже начался. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Соревнования начнутся в 11:00 в субботу, 10 августа, на базе конно-спортивного клуба «Родина» в Псковском районе. Участниками конкурса могут стать воспитанники конных клубов Псковской области старше 10 лет.

Отправить заявку можно до 18.00 9 августа по телефону +7(911) 371-27-80 (Дарья Горчакова, заместитель председателя Федерации конного спорта Псковской области).

Предусмотрена регистрация по электронной почте fkspskov@mail.ru.

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