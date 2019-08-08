Поучаствовать в первенстве по конному спорту приглашают псковичей старше 10 лет

Жителей Пскова приглашают принять участие в областном первенстве по конному спорту. Приём заявок уже начался. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Соревнования начнутся в 11:00 в субботу, 10 августа, на базе конно-спортивного клуба «Родина» в Псковском районе. Участниками конкурса могут стать воспитанники конных клубов Псковской области старше 10 лет.

Отправить заявку можно до 18.00 9 августа по телефону +7(911) 371-27-80 (Дарья Горчакова, заместитель председателя Федерации конного спорта Псковской области).

Предусмотрена регистрация по электронной почте fkspskov@mail.ru.