Девочку кавказской внешности, пропавшую 5 августа, разыскивают в Пскове (ФОТО, ПРИМЕТЫ)

Псковские полицейские разыскивают пропавшую 16-летнюю Иванову Марию Стефановну. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В понедельник, 5 августа, около 12.00 девушка ушла из дома в деревне Родина и до сих пор не вернулась обратно.

На виде ей 15-16 лет. Рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо треугольной формы кавказского типа, глаза карие, нос прямой, волосы черные.

Была одета в синие джинсы, толстовку с капюшоном красного цвета и белыми буквами на груди, кроссовки красные с белыми полосками.