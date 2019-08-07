Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Девочку кавказской внешности, пропавшую 5 августа, разыскивают в Пскове (ФОТО, ПРИМЕТЫ)

7 августа 2019 года, 15:43

Псковские полицейские разыскивают пропавшую 16-летнюю Иванову Марию Стефановну. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Девочку кавказской внешности, пропавшую 5 августа, разыскивают в Пскове (ФОТО, ПРИМЕТЫ)
Полиции требуется помощь жителей Псковского района.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
В понедельник, 5 августа, около 12.00 девушка ушла из дома в деревне Родина и до сих пор не вернулась обратно.

На виде ей 15-16 лет. Рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо треугольной формы кавказского типа, глаза карие, нос прямой, волосы черные.

Была одета в синие джинсы, толстовку с капюшоном красного цвета и белыми буквами на груди, кроссовки красные с белыми полосками.

ВАЖНО
Полиция: пропавшая 16-летняя жительница деревни Родина найдена живой и здоровой

Заголовок

Если вам что-либо известно о местонахождении Марии Ивановой, стражи порядка просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Синоптики предупредили псковичей о кратковременных дождях 8 августа
Полиция: пропавшая 16-летняя жительница деревни Родина найдена живой и здоровой
В ближайшие годы в Псковской области построят два современных экотехнопарка
Расстаться невозможно - Анна Кузнецова о форуме молодых семей под Псковом
Псковские вокалисты могут помочь организаторам в подготовке фестиваля «Кукарача»
На детской площадке в деревне Филиппково восстановили забор и сделали песочницу
Работу полицейским-водителем предлагают жителям Псковской области в возрасте до 35 лет
Заявки на поэтический конкурс «Чернильница» начнут принимать в Пскове с 19 августа
Задержан сотрудник колонии, который продавал гашиш заключённым в Себежском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

Происшествия
5 августа 12:30

Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

Питерский пенсионер, отдыхавший с семьей в Дедовичском районе, ушел за грибами и заблудился
Вандалы снова разгромили центр Острова

Происшествия
23 июля 10:20

Вандалы снова разгромили центр Острова

Пострадали два памятника, в городе не осталось целой скамейки (ФОТО)
Жизнь до и после

Происшествия / ДТП
8 июля 18:43

Жизнь до и после

Мама 6-летней Верочки, погибшей в апреле под колесами мотоцикла, боится, что водитель уйдет от ответственности (ВИДЕО)