Расстаться невозможно - Анна Кузнецова о форуме молодых семей под Псковом

«Меня спрашивают как я оцениваю форум молодых семей в Пскове? А я говорю: «Нам его мало!» Расстаться с семьями было невозможно», - написала на своей страничке в Фэйсбук после открытия форума молодых семей в Печорском районе уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.

«Интересные предложения поступили по обучению просемейных блогеров, продвижению социальной рекламы, а я предложила расширение формата форума. Но встречи встречами, а эффективность будем мерить реальными делами», - отметила она.

По словам уполномоченного, 6 августа она вместе с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Васильевной Емельяновой обсудили вопросы предоставления жилья молодым семьям и тему создания советов, которую было решено запустить вместе с акцией помощи детям.

«Это вторая молодёжная аудитория за неделю, которая крайне недовольна контентом на ТВ, отсутствием просемейных передач, просит закрыть ДОМ2 и поддерживает опасения в будущем, связанные с кризисом духовно-нравственной сферы», - заключила Анна Кузнецова.

Кроме того, участники форума молодых семей предложили Анне Кузнецовой по образцу Совета отцов создать Советы молодых семей в регионах.

Напомним, форум молодых семей в Псковской области проходит впервые. Продлится он до 9 августа. Участниками форума стали порядка 400 человек от 18 до 35 лет