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Общество

Расстаться невозможно - Анна Кузнецова о форуме молодых семей под Псковом

7 августа 2019 года, 12:59

«Меня спрашивают как я оцениваю форум молодых семей в Пскове? А я говорю: «Нам его мало!» Расстаться с семьями было невозможно», - написала на своей страничке в Фэйсбук после открытия форума молодых семей в Печорском районе уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.

Расстаться невозможно - Анна Кузнецова о форуме молодых семей под Псковом
Анна Кузнецова предложила проводить в Псковской области ежегодно специализированный форум для молодых семей.
Фото Андрея Степанова.
«Интересные предложения поступили по обучению просемейных блогеров, продвижению социальной рекламы, а я предложила расширение формата форума. Но встречи встречами, а эффективность будем мерить реальными делами», - отметила она.

По словам уполномоченного, 6 августа она вместе с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Васильевной Емельяновой обсудили вопросы предоставления жилья молодым семьям и тему создания советов, которую было решено запустить вместе с акцией помощи детям.

«Это вторая молодёжная аудитория за неделю, которая крайне недовольна контентом на ТВ, отсутствием просемейных передач, просит закрыть ДОМ2 и поддерживает опасения в будущем, связанные с кризисом духовно-нравственной сферы», - заключила Анна Кузнецова.

Кроме того, участники форума молодых семей предложили Анне Кузнецовой по образцу Совета отцов создать Советы молодых семей в регионах. 

Напомним, форум молодых семей в Псковской области проходит впервые. Продлится он до 9 августа. Участниками форума стали порядка 400 человек от 18 до 35 лет

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