Псковские вокалисты могут помочь организаторам в подготовке фестиваля «Кукарача»

Пять творческих коллективов хотят принять участие в благотворительном фестивале «Кукарача», который пройдёт в Псковской области этой зимой. Среди них: школа танцев «Dance Family», студия современного танца «8 Dance Studio», шоу группа «Айрис», вокальная студия «Карамелька» и танцевальная школа «Dance home Fresh». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодёжном центре.

Среди сольных исполнителей в фестивале собираются участвовать трое псковских вокалиста: Василиса Паринкина, Анастасия Дудышева и Екатерина Партс.

Для того, чтобы присоединиться к числу сольных исполнителей и творческих коллективов в помощь организаторам, нужно оставить заявку в этой группе ВКонтакте.

Напомним, фестиваль «Кукарача» помогает выявить талантливых ребят среди детских домов и интернатов.