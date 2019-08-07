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Культура

Псковские вокалисты могут помочь организаторам в подготовке фестиваля «Кукарача»

7 августа 2019 года, 11:04

Пять творческих коллективов хотят принять участие в благотворительном фестивале «Кукарача», который пройдёт в Псковской области этой зимой. Среди них: школа танцев «Dance Family», студия современного танца «8 Dance Studio», шоу группа «Айрис», вокальная студия «Карамелька» и танцевальная школа «Dance home Fresh». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодёжном центре.

Среди сольных исполнителей в фестивале собираются участвовать трое псковских вокалиста: Василиса Паринкина, Анастасия Дудышева и Екатерина Партс.

Для того, чтобы присоединиться к числу сольных исполнителей и творческих коллективов в помощь организаторам, нужно оставить заявку в этой группе ВКонтакте.

Напомним, фестиваль «Кукарача» помогает выявить талантливых ребят среди детских домов и интернатов.

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