На детской площадке в деревне Филиппково восстановили забор и сделали песочницу

Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова помогла волонтёрам и местным жителям привести в порядок детскую площадку в дновской деревне Филиппково. Об этом она сообщила на своей страничке в Инстаграм.

По словам Татьяны Пахомовой, активисты откопали песочницу от травы, перекрасили игровые элементы, выкосили траву, восстановили ограждение и переставили «грибок».

Советник губернатора поблагодарила Марину Иванову, которая организовала помощь жителей двора, Евгения Колге, который предоставил стройматериалы для ремонта площадки, и Виктора Федорова, благодаря которому был восстановлен забор и сделана песочница.

«Только так, вместе и объединившись, мы сможем сделать нашу жизнь лучше, навести порядок там, где мы сами живем, и где растут наши дети!» - добавила Татьяна Пахомова.