Работу полицейским-водителем предлагают жителям Псковской области в возрасте до 35 лет

Жителей Псковской области приглашают на службу в подразделения вневедомственной охраны на должности полицейского и полицейского-водителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Требуются граждане в возрасте до 35 лет, не имеющие судимостей, способные выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в армии.

Свободные вакансии имеются в Пскове, Великих Луках, Гдове, Дедовичах, Невеле, Острове, Порхове и Пушкинских Горах.

Граждане, принятые на службу, смогут пользоваться бесплатным медицинским обслуживанием и будут застрахованы государством.

Подробная информация по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.