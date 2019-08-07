Заявки на поэтический конкурс «Чернильница» начнут принимать в Пскове с 19 августа

Псковичи смогут побороться за победу в поэтическом конкурсе «Чернильница» в пяти номинациях: «Лучший чтец», «Лучший писатель малого жанра», «Авторские стихотворения», «Лучший музыкальный чтец», «Лучший чтец произведений на иностранном языке» (английский и немецкий). Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодёжном центре.

Приём заявок на конкурс стартует 19 августа в группе конкурса «Чернильница» ВКонтакте.

Напомним, конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница» проходит в городе в девятый раз.