Задержан сотрудник колонии, который продавал гашиш заключённым в Себежском районе

Бывший сотрудник ИК-6, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на получение взятки, ожидает суда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

1 ноября 2018 года сотрудник ИК-6, расположенной в Сосновом Бору Себежского района, за 20 тысяч рублей пронес на территорию исправительного учреждения гашиш. Спустя три дня его задержали в подъезде дома в Себеже при получении гашиша, который он собирался продать осужденным за 50 тысяч рублей.

Сейчас задержанный сотрудник уволен из органов уголовно-исполнительной системы по отрицательным мотивам. Уголовное дело направлено в суд.