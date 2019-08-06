Молодым сотрудникам полиции в Пскове вручили служебные удостоверения

Начальник регионального УМВД генерал-майор Алексей Овсянников вручил служебные удостоверения молодым сотрудникам полиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Встреча с сотрудниками, окончившими Нижегородскую академию МВД России, прошла в зале коллегии. На сегодняшний день в академии шесть факультетов, один из которых – факультет подготовки оперативного состава подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Именно его выпускники пополнили ряды псковских стражей порядка.

Теперь главное для молодого сотрудника – как можно быстрее перенять опыт коллег. Для этого за каждым будет закреплен наставник из числа опытных сотрудников, который призван посвятить молодежь во все тонкости полицейской профессии.

«Я надеюсь, что на местах службы вы сможете проявить свои лучшие качества и продемонстрировать все знания, что вы получили в Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации», - пожелал полицейским Алексей Овсянников.