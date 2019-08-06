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Культура

Концерты, салют и дискотека: Как Печоры встретят 75-й годовщину освобождения (ПРОГРАММА)

6 августа 2019 года, 15:38

С 9 по 11 августа Печоры встретят 75-й годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков турниром по стритболу, органными концертами и салютом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Концерты, салют и дискотека: Как Печоры встретят 75-й годовщину освобождения (ПРОГРАММА)
Печоры были освобождены 11 августа 1944 года.
Фото предоставлено пресс-службой администрации региона.

ПРОГРАММА

Пятница, 8 августа

Соревнования по стритболу на кубок главы Печорского района (Парк культуры и отдыха «Треугольник»).

Фотовыставка «Весь мир театр» (Центральная городская библиотека).


Суббота, 10 августа

10.00 – Выставка современной и исторической военной техники и ярмарка промыслов «Ремесленные перезвоны» (улица Свободы).

12.00 – Благодарственный молебен Пресвятой Богородице (Соборная площадь).

Торжественный митинг (памятник Стела).

Показательные выступления десантников (Парк культуры и отдыха «Треугольник»).

14.00 – Концерт «Победа в песнях и наших сердцах» (Парк культуры и отдыха «Треугольник»).

Вечер – Концерт органной музыки (Лютеранская кирха).

С 19.00 до 0.00 – Праздничный концерт и дискотека (Парк культуры и отдыха «Треугольник»).

22.30 – Праздничный салют.


Воскресенье, 11 августа

13.00 – Заупокойная лития по погибшим во время Великой Отечественной войны (Братское захоронение «Скорбящая мать»).

Перезахоронение останков 6 бойцов Красной Армии, которые отдали жизни за свою Родину.

14.00 – Концерт органной музыки с участием Марии Макаренко (Москва).

16.00 – Концерт органной музыки с участием Дениса Маханькова.

15.00 – Концерт хоров Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря (Михайловская площадь).

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