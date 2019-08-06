Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Митрополит Тихон задумал создать центр для помощи семьям, оказавшимся в трудной ситуации

6 августа 2019 года, 13:29

«Вопросы о том, как укрепить семью и что сделать, чтобы как можно меньше семей распадалось, стоят перед нами всеми», - заявил 6 августа на торжественном открытии форума молодых семей в Печорском районе митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Мы, к сожалению, слабое поколение по сравнению с нашими дедами и прадедами. Мы разбиваемся, не выдерживаем трудностей. Комфортность сыграла дурную службу для нас. Она не подразумевает жертвенности, самоотречения.


Митрополит Тихон задумал создать центр для помощи семьям, оказавшимся в трудной ситуацииМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)
По словам митрополита Тихона, и в церковной жизни много разводов.

«Мы задумали в регионе сделать клуб и на его базе открыть центр семьи, где могли бы собираться люди, где был бы священник, психолог, чтобы помочь выдержать те испытания, которые будут на пути семьи», - отметил он.

«Хочу обратиться, прежде всего к псковичам с просьбой подсказать, как его создать, каким он должен быть , какую помощь он должен оказывать», - заключил митрополит.

Напомним, форум молодых семей в Псковской области пройдет впервые. Продлится он до 9 августа. Участниками форума стали порядка 400 человек от 18 до 35 лет

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Молодым сотрудникам полиции в Пскове вручили служебные удостоверения
Прошёл год с момента таинственного исчезновения 44-летнего псковича (ПРИМЕТЫ, ФОТО)
Концерты, салют и дискотека: Как Печоры встретят 75-й годовщину освобождения (ПРОГРАММА)
В кругу семьи: Юлия Пересильд поделилась трогательным семейным фото из центра Пскова
Анна Кузнецова: 78% молодых людей говорят, что главная ценность – семья
Михаил Пашков встал во главе службы по надзору за дорожными подрядчиками в Псковавтодоре
Губернатор – участникам форума в «Плескове»: От ваших семей зависит будущее нашей страны
Участники форума молодых семей в Печорском районе смогут презентовать свои проекты и получить гранты
Дом для переселенцев из аварийного жилья собираются построить в Дно на улице Строителей

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Форум молодых семей
В Печорском районе 5 августа стартовал форум молодых семей, участниками которого стали около 400 человек. Продлится он до 9 августа.
Парашютисты из 21 страны приземлились у Пскова

Общество / Армия
6 августа 10:09

Парашютисты из 21 страны приземлились у Пскова

«Балет» БМД-4М в «смокинге» увидели зрители на открытии соревнований «Десантный взвод»
Заманчивое предложение

Общество / Коммуналка
2 августа 15:13

Заманчивое предложение

Пять миллионов за эффективный ремонт дома могут вернуть собственникам квартир
Из старой тряпочки

Общество / Жизнь замечательных людей
2 августа 10:44

Из старой тряпочки

Как примитивная кукла меняет настроение и помогает вернуться к корням