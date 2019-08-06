Митрополит Тихон задумал создать центр для помощи семьям, оказавшимся в трудной ситуации

«Вопросы о том, как укрепить семью и что сделать, чтобы как можно меньше семей распадалось, стоят перед нами всеми», - заявил 6 августа на торжественном открытии форума молодых семей в Печорском районе митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Мы, к сожалению, слабое поколение по сравнению с нашими дедами и прадедами. Мы разбиваемся, не выдерживаем трудностей. Комфортность сыграла дурную службу для нас. Она не подразумевает жертвенности, самоотречения.

По словам митрополита Тихона, и в церковной жизни много разводов.

«Мы задумали в регионе сделать клуб и на его базе открыть центр семьи, где могли бы собираться люди, где был бы священник, психолог, чтобы помочь выдержать те испытания, которые будут на пути семьи», - отметил он.

«Хочу обратиться, прежде всего к псковичам с просьбой подсказать, как его создать, каким он должен быть , какую помощь он должен оказывать», - заключил митрополит.

Напомним, форум молодых семей в Псковской области пройдет впервые. Продлится он до 9 августа. Участниками форума стали порядка 400 человек от 18 до 35 лет