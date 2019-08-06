В кругу семьи: Юлия Пересильд поделилась трогательным семейным фото из центра Пскова

«Я на Родине!» - подписала свою новую семейную фотографию на страничке в Инстаграм , опубликованную днём 6 августа на фоне Псковского кремля, актриса и режиссер Юлия Пересильд. На фото присутствуют улыбающиеся папа, мама и дети нашей прославленной землячки.

Подписчики Юлии Пересильд тут же отметили её внешнее сходство с мамой и принялись активно комментировать запись:

«Очень приятная семья! Юля - копия мамина, такая же красавица! Всем вам здоровья, интересных и радостных встреч!», «Какие же вы все красивые», «Юлия, вы прекрасны!!! Счастья вам и вашей семье!!!», «На маму очень похожа», «Очень приятно смотреть на прекрасную семью!!!», «Да, очень похожа на маму. Красивая семья!».

Почитатели таланта актрисы попросили даже передать от них привет родителям и пожелать счастливой, долгой жизни.