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Общество

В кругу семьи: Юлия Пересильд поделилась трогательным семейным фото из центра Пскова

6 августа 2019 года, 13:08

«Я на Родине!» - подписала свою новую семейную фотографию на страничке в Инстаграм, опубликованную днём 6 августа на фоне Псковского кремля, актриса и режиссер Юлия Пересильд. На фото присутствуют улыбающиеся папа, мама и дети нашей прославленной землячки.

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Подписчики Юлии Пересильд тут же отметили её внешнее сходство с мамой и принялись активно комментировать запись:

«Очень приятная семья! Юля - копия мамина, такая же красавица! Всем вам здоровья, интересных и радостных встреч!», «Какие же вы все красивые», «Юлия, вы прекрасны!!! Счастья вам и вашей семье!!!», «На маму очень похожа», «Очень приятно смотреть на прекрасную семью!!!», «Да, очень похожа на маму. Красивая семья!».

Почитатели таланта актрисы попросили даже передать от них привет родителям и пожелать счастливой, долгой жизни.

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На момент публикации этой новости количество лайков стремительно подбиралось к пятитысячной отметке. Такой всплеск активности вполне очевиден, ведь подписчикам радостно и приятно от того, что знаменитая актриса никогда не забывает свои корни, родной город и регулярно напоминает об этом в социальных сетях.

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