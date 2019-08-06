«Среди вас есть люди, которых видела не раз, и те, кого впервые. Когда узнала про форум, стала думать, что произойдет в этом году. И мне сказали, что здесь тёплая обстановка», - об этом 6 августа на открытии форума молодых семей в Печорском районе заявила уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.
По словам Анны Кузнецовой, нынешний форум – не первый для неё.
Темы самые разные, но когда начинаешь говорить о семье, тебя засыпают вопросами «Почему такой форум только один? Надо чтобы их было много.
Анна Кузнецова,«78% молодых людей говорят, что главная ценность - семья. К сожалению, разводов много, люди теряют семьи. Надо организовывать тренинги и консультации. А наставниками могут стать «взрослые» семьи», - подчеркнула Анна Кузнецова.
уполномоченный по правам ребёнка при президенте России
Уполномоченный по правам ребёнка отметила, что в программу «Десятилетия детства» удалось уроки семейного счастья в школа.