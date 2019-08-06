Анна Кузнецова: 78% молодых людей говорят, что главная ценность – семья

«Среди вас есть люди, которых видела не раз, и те, кого впервые. Когда узнала про форум, стала думать, что произойдет в этом году. И мне сказали, что здесь тёплая обстановка», - об этом 6 августа на открытии форума молодых семей в Печорском районе заявила уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.

По словам Анны Кузнецовой, нынешний форум – не первый для неё.