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Общество

Анна Кузнецова: 78% молодых людей говорят, что главная ценность – семья

6 августа 2019 года, 12:42

 «Среди вас есть люди, которых видела не раз, и те, кого впервые. Когда узнала про форум, стала думать, что произойдет в этом году. И мне сказали, что здесь тёплая обстановка», - об этом 6 августа на открытии форума молодых семей в Печорском районе заявила уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.

По словам Анны Кузнецовой, нынешний форум – не первый для неё.

Темы самые разные, но когда начинаешь говорить о семье, тебя засыпают вопросами «Почему такой форум только один? Надо чтобы их было много.


Анна Кузнецова: 78% молодых людей говорят, что главная ценность – семьяАнна Кузнецова,
уполномоченный по правам ребёнка при президенте России 
«78% молодых людей говорят, что главная ценность - семья. К сожалению, разводов много, люди теряют семьи. Надо организовывать тренинги и консультации. А наставниками могут стать «взрослые» семьи», - подчеркнула Анна Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребёнка отметила, что в программу «Десятилетия детства» удалось уроки семейного счастья в школа.

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