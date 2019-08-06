Михаил Пашков встал во главе службы по надзору за дорожными подрядчиками в Псковавтодоре

Уверен, что вы сможете максимально применить имеющийся у вас богатейший опыт, знания и компетенции. Важно, чтобы подрядчики понимали, что контроль будет постоянным, объективным и достаточно жестким там, где этого требует ситуация.

ДОСЬЕ

Михаил Александрович Пашков родился в мае 1958 года. В 1985 году окончил политехнический институт им М. И. Калинина по специальности «инженер-механик». В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юрист». Вся трудовая деятельность была связана с Новоржевским районом. Начинал карьеру с должности инструктора Новоржевского ДОСААФ. С 1988 года работал главным инженером Новоржевского льнозавода. С 1990 года – руководитель дорожно-строительной организации. С 2006 по 2007 год – начальник отдела ЖКХ и строительства администрации Новоржевского района. С 2007 года – директор МП «ЖКО». С 2009 года занимал пост главы Новоржевского района. В сентябре 2014 года был переизбран, набрав более 70% голосов жителей муниципалитета.