Губернатор – участникам форума в «Плескове»: От ваших семей зависит будущее нашей страны

Глава региона Михаил Ведерников направил приветствие участникам и организаторам Всероссийского форума молодых семей, который продлится в «Плескове» до 9 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Глава региона Михаил Ведерников направил приветствие участникам и организаторам Всероссийского форума молодых семей, который продлится в «Плескове» до 9 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Крепкие взаимоотношения между детьми и родителями, общие взгляды и совместный труд, - всё это вызывает искреннее восхищение и является достойным примером для подражания.
«На форуме собрались семьи, которые уже сегодня делают вклад в развитие новой России», - отметил глава региона.
Губернатор пожелал участникам вернуться с форума с багажом положительных эмоций и новыми знаниями.
«Помните, что от ваших семей зависит будущее нашей страны!» - заключил он.
Напомним, участники форума молодых семей в «Плескове» смогут презентовать свои проекты и получить гранты.