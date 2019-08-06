Губернатор – участникам форума в «Плескове»: От ваших семей зависит будущее нашей страны

Глава региона Михаил Ведерников направил приветствие участникам и организаторам Всероссийского форума молодых семей, который продлится в «Плескове» до 9 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Крепкие взаимоотношения между детьми и родителями, общие взгляды и совместный труд, - всё это вызывает искреннее восхищение и является достойным примером для подражания.

По словам Михаила Ведерникова, семейное дело ценится особенно высоко и является важными чертами современного гражданского общества, обеспечивающими преемственность поколений.

«На форуме собрались семьи, которые уже сегодня делают вклад в развитие новой России», - отметил глава региона.

Губернатор пожелал участникам вернуться с форума с багажом положительных эмоций и новыми знаниями.

«Помните, что от ваших семей зависит будущее нашей страны!» - заключил он.



Напомним, участники форума молодых семей в «Плескове» смогут презентовать свои проекты и получить гранты.