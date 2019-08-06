Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Губернатор – участникам форума в «Плескове»: От ваших семей зависит будущее нашей страны

6 августа 2019 года, 11:57

Глава региона Михаил Ведерников направил приветствие участникам и организаторам Всероссийского форума молодых семей, который продлится в «Плескове» до 9 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Крепкие взаимоотношения между детьми и родителями, общие взгляды и совместный труд, - всё это вызывает искреннее восхищение и является достойным примером для подражания.


Губернатор – участникам форума в «Плескове»: От ваших семей зависит будущее нашей страныМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
По словам Михаила Ведерникова, семейное дело ценится особенно высоко и является важными чертами современного гражданского общества, обеспечивающими преемственность поколений.

«На форуме собрались семьи, которые уже сегодня делают вклад в развитие новой России», - отметил глава региона.

Губернатор пожелал участникам вернуться с форума с багажом положительных эмоций и новыми знаниями.

«Помните, что от ваших семей зависит будущее нашей страны!» - заключил он.

Напомним, участники форума молодых семей в «Плескове» смогут презентовать свои проекты и получить гранты.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Молодым сотрудникам полиции в Пскове вручили служебные удостоверения
Прошёл год с момента таинственного исчезновения 44-летнего псковича (ПРИМЕТЫ, ФОТО)
Концерты, салют и дискотека: Как Печоры встретят 75-й годовщину освобождения (ПРОГРАММА)
Митрополит Тихон задумал создать центр для помощи семьям, оказавшимся в трудной ситуации
В кругу семьи: Юлия Пересильд поделилась трогательным семейным фото из центра Пскова
Анна Кузнецова: 78% молодых людей говорят, что главная ценность – семья
Михаил Пашков встал во главе службы по надзору за дорожными подрядчиками в Псковавтодоре
Участники форума молодых семей в Печорском районе смогут презентовать свои проекты и получить гранты
Дом для переселенцев из аварийного жилья собираются построить в Дно на улице Строителей

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Форум молодых семей
В Печорском районе 5 августа стартовал форум молодых семей, участниками которого стали около 400 человек. Продлится он до 9 августа.
Парашютисты из 21 страны приземлились у Пскова

Общество / Армия
6 августа 10:09

Парашютисты из 21 страны приземлились у Пскова

«Балет» БМД-4М в «смокинге» увидели зрители на открытии соревнований «Десантный взвод»
Заманчивое предложение

Общество / Коммуналка
2 августа 15:13

Заманчивое предложение

Пять миллионов за эффективный ремонт дома могут вернуть собственникам квартир
Из старой тряпочки

Общество / Жизнь замечательных людей
2 августа 10:44

Из старой тряпочки

Как примитивная кукла меняет настроение и помогает вернуться к корням