Участники форума молодых семей в «Плескове» смогут презентовать свои проекты и получить гранты

«Форум молодых семей можно назвать традиционным. Последние два проходили в центральной России, а этот решили провести в Пскове. Здесь здорово принимают», - заявил 6 августа заместитель руководителя федерального агентства по делам молодёжи Андрей Платонов на пресс-подходе СМИ после открытия форума.

По его словам, в областной центр приехали около 400 участников: от Ханты-Мансийска до Башкортостана.

«Идея форума - поддержка клубов молодых семей. Здесь собрались активисты, делятся опытом, развивают свои сообщества. Мы стараемся помогать ресурсно, административно - проводим грантовые конкурсы и здесь пройдет очная защита проектов», - отметил Андрей Платонов.