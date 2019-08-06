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Общество

Участники форума молодых семей в «Плескове» смогут презентовать свои проекты и получить гранты

6 августа 2019 года, 11:40

«Форум молодых семей можно назвать традиционным. Последние два проходили в центральной России, а этот решили провести в Пскове. Здесь здорово принимают», - заявил 6 августа заместитель руководителя федерального агентства по делам молодёжи Андрей Платонов на пресс-подходе СМИ после открытия форума.

По его словам, в областной центр приехали около 400 участников: от Ханты-Мансийска до Башкортостана.

«Идея форума - поддержка клубов молодых семей. Здесь собрались активисты, делятся опытом, развивают свои сообщества. Мы стараемся помогать ресурсно, административно - проводим грантовые конкурсы и здесь пройдет очная защита проектов», - отметил Андрей Платонов.

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На форуме участники смогут презентовать свои социально значимые проекты и получить гранты на их реализацию.

«Мне понравилось предложение матери пятерых детей Виктории из Санкт-Петербурга, которая сказала, что не стоит ждать поддержки со стороны, надо самим чаще встречаться, пить чай с малиновым вареньем, дружить, разговаривать, обсуждать, дружить», - сказал замруководителя.

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