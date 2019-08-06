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Общество

Дом для переселенцев из аварийного жилья собираются построить в Дно на улице Строителей

6 августа 2019 года, 11:33

По программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Дно построят новый дом. Об этом сообщила советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в районе Татьяна Пахомова. На эти цели уже выделено почти 45 миллионов рублей в качестве субсидии.

«Сейчас стоит задача найти подрядчика, разработать проектную документацию и запустить проект. При правильном подходе в 2020 году дом уже будет запущен в эксплуатацию», - написала советник губернатора на своей страничке ВКонтакте.

До планируют построить на улице Строителей.

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