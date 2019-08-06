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Общество

Андрей Платонов: На Псковской земле в каждом уголке чувствуются древние традиции

6 августа 2019 года, 11:07

 «На Псковской земле в каждом уголке чувствуются древние традиции», - заявил 6 августа на открытии форума молодых семей в Печорах заместитель руководителя федерального агентства по делам молодёжи Андрей Платонов.

Андрей Платонов: На Псковской земле в каждом уголке чувствуются древние традиции
Многие семьи приехали на форум с детьми в возрасте от 3 до 12 лет.
Фото пресс-службы областной администрации.
«Я здесь не первый раз, но в очередной раз удивляюсь, насколько здесь всё пропитано традиционным духом», - подчеркнул он.

В рамках форума Андрей Платонов рассказал о деятельности федерального агентства по делам молодежи и подробно остановился на грантах и программа, дающих возможность сохранять семейные ценности.

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