«На Псковской земле в каждом уголке чувствуются древние традиции», - заявил 6 августа на открытии форума молодых семей в Печорах заместитель руководителя федерального агентства по делам молодёжи Андрей Платонов.
«На Псковской земле в каждом уголке чувствуются древние традиции», - заявил 6 августа на открытии форума молодых семей в Печорах заместитель руководителя федерального агентства по делам молодёжи Андрей Платонов.
В рамках форума Андрей Платонов рассказал о деятельности федерального агентства по делам молодежи и подробно остановился на грантах и программа, дающих возможность сохранять семейные ценности.