Андрей Платонов: На Псковской земле в каждом уголке чувствуются древние традиции

«На Псковской земле в каждом уголке чувствуются древние традиции», - заявил 6 августа на открытии форума молодых семей в Печорах заместитель руководителя федерального агентства по делам молодёжи Андрей Платонов.

«Я здесь не первый раз, но в очередной раз удивляюсь, насколько здесь всё пропитано традиционным духом», - подчеркнул он.

В рамках форума Андрей Платонов рассказал о деятельности федерального агентства по делам молодежи и подробно остановился на грантах и программа, дающих возможность сохранять семейные ценности.