Увеличить количество магазинов-участников программы «Подарок новорожденному» предложили псковичи

Семья Тимофеевых из Пскова предложила увеличить количество магазинов-участников программы «Подарок новорожденному», в который входит сертификат на 5 тысяч рублей Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Свой сертификат мы пока не реализовали, но уже решили, что приобретем на него детское автокресло. Спасибо большое за такую возможность региональным властям, - сказала молодая мама Анна Тимофеева.

Девушка высказала пожелание о участии в программе большего количества магазинов. В таком случае, родители смогут выбрать подарки из большего разнообразия детских товаров.