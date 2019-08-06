Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Увеличить количество магазинов-участников программы «Подарок новорожденному» предложили псковичи

6 августа 2019 года, 10:32

Семья Тимофеевых из Пскова предложила увеличить количество магазинов-участников программы «Подарок новорожденному», в который входит сертификат на 5 тысяч рублей Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Свой сертификат мы пока не реализовали, но уже решили, что приобретем на него детское автокресло. Спасибо большое за такую возможность региональным властям, - сказала молодая мама Анна Тимофеева.

Девушка высказала пожелание о участии в программе большего количества магазинов. В таком случае, родители смогут выбрать подарки из большего разнообразия детских товаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Псковская семья купила коляску сразу после получения сертификата для новорожденных
Напомним, программа инициирована главой региона Михаилом Ведерниковым и стартовала в Псковской области 1 июня. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор – участникам форума в «Плескове»: От ваших семей зависит будущее нашей страны
Участники форума молодых семей в «Плескове» смогут презентовать свои проекты и получить гранты
Дом для переселенцев из аварийного жилья собираются построить в Дно на улице Строителей
Андрей Платонов: На Псковской земле в каждом уголке чувствуются древние традиции
Концертом, дискотекой и салютом отпраздновали 4 августа День посёлка в Бежаницах
За продажу суррогата против жительницы Новосокольников завели уголовное дело
Впервые в Пскове стартовал форум молодых семей, который объединит более 400 человек
Опубликован список озёр и рек, очищенных добровольцами в Псковской области
Псковичам предлагают записаться в новый бесплатный Тур по новостройкам

Комментарии

Авторизация
No comments
Парашютисты из 21 страны приземлились у Пскова

Общество / Армия
6 августа 10:09

Парашютисты из 21 страны приземлились у Пскова

«Балет» БМД-4М в «смокинге» увидели зрители на открытии соревнований «Десантный взвод»
Заманчивое предложение

Общество / Коммуналка
2 августа 15:13

Заманчивое предложение

Пять миллионов за эффективный ремонт дома могут вернуть собственникам квартир
Из старой тряпочки

Общество / Жизнь замечательных людей
2 августа 10:44

Из старой тряпочки

Как примитивная кукла меняет настроение и помогает вернуться к корням