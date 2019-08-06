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Общество

Концертом, дискотекой и салютом отпраздновали 4 августа День посёлка в Бежаницах

6 августа 2019 года, 09:55

В воскресенье, 4 августа, участниками праздничных событий, посвященных 438-летию первого упоминания в летописях посёлка Бежаницы, стали почти 3 тысячи человек. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на главу района Сергея Михеева.

Выступая на торжестве, Сергей Михеев поблагодарил ветеранов, которые внесли вклад в восстановление поселка, и пожелал местным жителям плодотворного и созидательного труда на благо района.

В праздничный день глава района организовал прием семи почетных граждан муниципалитета, которым вручил сертификаты и памятные медали в рамках программы «Подарок новорожденному».

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В парке отдыха 4 августа работали аттракционы, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества местных мастеров и фотовыставка Бежаницкого историко-культурного центра.

Все желающие смогли поучаствовать в беспроигрышной лотерее Почты России.

С концертом на празднике выступили народно-эстрадный коллектив «Лаванда», творческие группы из Пскова, Опочки и Новоржева. День завершился дискотекой и праздничным салютом.

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