Концертом, дискотекой и салютом отпраздновали 4 августа День посёлка в Бежаницах

В воскресенье, 4 августа, участниками праздничных событий, посвященных 438-летию первого упоминания в летописях посёлка Бежаницы, стали почти 3 тысячи человек. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на главу района Сергея Михеева.

Выступая на торжестве, Сергей Михеев поблагодарил ветеранов, которые внесли вклад в восстановление поселка, и пожелал местным жителям плодотворного и созидательного труда на благо района.

В праздничный день глава района организовал прием семи почетных граждан муниципалитета, которым вручил сертификаты и памятные медали в рамках программы «Подарок новорожденному».