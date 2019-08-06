За продажу суррогата против жительницы Новосокольников завели уголовное дело

Жительница Новосокольнического района привлекли к уголовной ответственности за торговлю суррогатным алкоголем. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что эта женщина, несмотря на многократные предупреждения стражей порядка, 16 марта около 19.00 в очередной раз продала жидкость, изготовленную на основе раствора этилового ректификованного спирта и воды.

За полулитровую бутылку напитка, крепостью чуть более 34 градусов, женщина попросила 100 рублей.

Теперь её грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.