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Происшествия

За продажу суррогата против жительницы Новосокольников завели уголовное дело

6 августа 2019 года, 09:44

Жительница Новосокольнического района привлекли к уголовной ответственности за торговлю суррогатным алкоголем. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что эта женщина, несмотря на многократные предупреждения стражей порядка, 16 марта около 19.00 в очередной раз продала жидкость, изготовленную на основе раствора этилового ректификованного спирта и воды.

За полулитровую бутылку напитка, крепостью чуть более 34 градусов, женщина попросила 100 рублей.

Теперь её грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

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