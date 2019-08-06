Впервые в Пскове стартовал форум молодых семей, который объединит более 400 человек

В понедельник, 5 августа, в Пскове прибыла первая группа участников Всероссийского форума молодых семей, который продлится до 9 августа. На вокзале около 70 человек из разных регионов России, среди которых были дети, встречали волонтеры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участников форума ожидала экскурсия, спортивные мероприятия и тренинги. Для юных делегатов выступили аниматоры.

Форум пройдет на территории загородного отеля «Плесков». В торжественном открытии приняли участие участие уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов.

Планируется, что форум молодых семей в Псковскую область посетят более 400 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Более 180 из них представят Псковскую область.

Форум молодых семей в Псковской области пройдет впервые.