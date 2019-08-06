Опубликован список озёр и рек, очищенных добровольцами в Псковской области

В Псковской области в июле около 500 человек приняли участие в экологической акции «Вода России». Добровольцы убрали 45 километров береговой линии водных объектов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участникам экологических субботников удалось прибрежную полосу у озер Серебряное, Каретное и Тоболки в Гдовском районе.

В Струго-Красненском районе убрали мусор у акватории Барского, Кебского и Соседненского озер.

В Опочецком районе порядок был наведён рядом с озерами Глубокое, Синовец и Шереховское.

В Бежаницком районе очищена зона отдыха у Полистовского озера, у озер Алё и Кудеверского, а также у озера и реки Цевло.

В Палкинском районе субботник прошел на Черном озере, в Куньинском районе – на озере Ордосно, в Плюсском районе – на озере Долгое.

В Новоржевском районе акция состоялась на озерах Алё и Рахновское.

Активисты из Великих Лук, Красногородска, Новосокольников и Локни убрали акваторию у рек Ловать, Синяя, Малый Удрай и Локня.