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Общество

Псковичам предлагают записаться в новый бесплатный Тур по новостройкам

5 августа 2019 года, 18:02

Псковская «Комсомолка» приглашает 10 августа всех желающих в новый Тур по новостройкам, во время которого будущие новосёлы смогут посетить шесть современных жилых комплекса.

Участники Тура побывают в ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, дом 10); ЖК «Образцовый квартал» (улица Крестки, дом 7); ЖК «Европа» (улица Пражская, дом 8/12); новый дом на Запсковье (улица Крупская, дом 24), SMART-квартал (улица Инженерная, дом 119 и улица Юности, дом 24), ЖК «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, дом 13),

Псковичам предлагают записаться в новый бесплатный Тур по новостройкам
Псковичи смогут на месте оценить качество использованных для строительства материалов.
Фото предоставлено организаторами Тура.
Участники Тура смогут пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Псковичам предлагают записаться в новый бесплатный Тур по новостройкам
В рамках Тура можно будет оценить виды из окон своей будущей квартиры.
Фото предоставлено организаторами Тура.
Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

Отъезд от «Дома печати» (улица Пароменская, дом 21/33) в 11.00.

Запись в поездку по телефону (8112) 702-042.

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