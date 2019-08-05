Псковичам предлагают записаться в новый бесплатный Тур по новостройкам

Псковская «Комсомолка» приглашает 10 августа всех желающих в новый Тур по новостройкам, во время которого будущие новосёлы смогут посетить шесть современных жилых комплекса.

Участники Тура побывают в ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, дом 10); ЖК «Образцовый квартал» (улица Крестки, дом 7); ЖК «Европа» (улица Пражская, дом 8/12); новый дом на Запсковье (улица Крупская, дом 24), SMART-квартал (улица Инженерная, дом 119 и улица Юности, дом 24), ЖК «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, дом 13),