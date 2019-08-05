Журналисты назвали ключевые события минувшей недели для Псковской области

Журналисты Псковского агентства информации составили рейтинг ключевых тем минувшей недели. В повестку дня вошли, к примеру, празднование Дня ВДВ и пост главы региона о псковских десантниках, которые сейчас «возвращают детство сирийским детям, помогают вернуться в родном дом старикам и дарят надежду на мирное будущее древней сирийской земле».

Отмечен также уход с поста руководителя комитета социальной защиты Армена Мнацаканяна, 11 лет проработавшего в этой должности, встреча губернатора Михаила Ведерникова с сенатором от Псковской области, секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком. Кстати, они договорились проработать вопрос строительства бассейна с универсальным спортивным залом в Великих Луках и лоббировать создание в Пскове кадетского корпуса, который будет носить имя героев 6-й роты. Еще одной важной темой недели стала победа региона в конкурсном отборе по созданию регионального центра по работе с одаренными детьми – «Сириус». Работы начнут в сентябре.

Выделили журналисты и год работы «Ласточки» на маршруте между Псковом и Санкт-Петербургом, внимание властей к безопасности в летних загородных детских лагерях, подготовку к 75-летию победы и предоставление «подарков для новорожденных».