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Общество

Предприятия и организации Пскова приглашают поучаствовать в Спартакиаде 10 августа

5 августа 2019 года, 16:27

В субботу, 10 августа, в центре отдыха «Раздолье» в 14.00 начнется городская Спартакиада среди предприятий и организаций Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Спортивное событие будет состоять из несколько этапов и включать в себя девять соревнований: спортивная эстафета, настольный теннис, дартс, мини-футбол, шахматы, квиз, компьютерный спорт (ФИФА), а также соревнования спортивных семей и кулинарный батл.

Заявки на участие от команд принимаются до 8 августа.

К участию допускаются сборные команды предприятий и организаций, состоящие из числа работающих там сотрудников, которые будут иметь медицинский допуск к соревнованиям.

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