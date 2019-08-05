Предприятия и организации Пскова приглашают поучаствовать в Спартакиаде 10 августа

В субботу, 10 августа, в центре отдыха «Раздолье» в 14.00 начнется городская Спартакиада среди предприятий и организаций Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Спортивное событие будет состоять из несколько этапов и включать в себя девять соревнований: спортивная эстафета, настольный теннис, дартс, мини-футбол, шахматы, квиз, компьютерный спорт (ФИФА), а также соревнования спортивных семей и кулинарный батл.

Заявки на участие от команд принимаются до 8 августа.

К участию допускаются сборные команды предприятий и организаций, состоящие из числа работающих там сотрудников, которые будут иметь медицинский допуск к соревнованиям.