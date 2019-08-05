Единовременные выплаты семьям десантников 6-й роты хотят увеличить до 50 тысяч рублей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил увеличить единовременные выплаты семьям десантников 6-й роты до 50 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Оказание помощи семьям погибших является ин важный пункт нашей с вами работы», - заявил глава региона 5 августа на очередном заседании регионального оргкомитета по подготовке к памятной дате.

Михаил Ведерников поручил председателю Комитета по социальной защите Псковской области Ольге Евстигнеевой до 15 августа представить расчет на дополнительные выплаты семьям погибших военнослужащих для включения в бюджет области на 2020 год.