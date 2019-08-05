Псковская семья купила коляску сразу после получения сертификата для новорожденных

«Региональная программа «Подарок новорожденному» - это реальная помощь молодым семьям», - такое мнение 1 августа высказала мама четырехмесячного ребёнка Ангелина Щадрина на церемонии вручения сертификатов семья, в которых с 1 января 2019 родились дети. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Семья Щадриных выразила огромную благодарность губернатору за возвращение социальной поддержки молодых семей:

«Мы, как только получили сертификат, не заезжая домой, поехали в магазин и купили на него хорошую прогулочную коляску. Надеемся, что эта программа - не единичная акция, и что такая поддержка семей с маленькими детьми будет продолжаться».