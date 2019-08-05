Великолукский Агрохолдинг проиндексирует зарплаты своих сотрудников на 30%

За первое полугодие нынешнего года Великолукский Агрохолдинг предоставил работу 510 новым соискателям. В планах создание ещё около 1, 2 тысяч вакансий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе холдинга.

Ради постоянного профессионального роста сотрудников на базе предприятия был открыт учебный центр, а также организованы стажировки на ведущих российских и зарубежных предприятиях отрасли.

Зарплата специалистов по животноводству на сегодняшний день равна 40 тысячам рублей, работников мясоперерабатывающей отрасли – 30 тысяч рублей.

Для того, чтобы предотвратить текучку кадров на предприятии до конца этого года запланирована индексация заработной платы на 30%.

Напомним, Великолукский агропромышленный холдинг входит в ТОП-5 ведущих сельскохозяйственных операторов России.