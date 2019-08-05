Михаил Ведерников заявил о намерении закупить дополнительные мобильные ФАПы

Власти Псковской области планируют в нынешнем году покупку мобильных фельдшерско-акушерских пунктов и строительство новых. Об этом на своей страничке в Инстаграм сообщил глава региона Михаил Ведерников.

«Успех в лечении заболеваний напрямую зависит от своевременности диагностики. Именно поэтому мы стараемся расширять возможности для прохождения первичных обследований в нашем регионе», - отметил губернатор.

По его словам, в 2018 году при поддержке правительства России для Псковской области удалось закупить первые передвижные комплексы лучевой диагностики для 5 межрайонных больниц в Бежаницах, Опочке, Стругах Красных, Пушкинских Горах и Великих Луках.

«Сегодня флюмаммы передали в больницы Пскова, Острова и Новосокольников. Они оснащены рентгеном и маммографом, что поможет выявлять на ранних стадиях заболевания легких и молочных желез», - написал Михаил Ведерников.