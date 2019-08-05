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Культура

Рыцарский турнир стал самым зрелищным событием «Железного града» в Изборске

5 августа 2019 года, 09:45

Несколько тысяч человек стали гостями фестиваля «Железный град», который на минувших выходных состоялся в Изборске. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В нынешнем году зрители фестиваля стали свидетелями парада-представления клубов, сражения по правилам маневров, дефиле исторического костюма, турнира лучников и конных состязаний. Во время сражений использовалась пиротехника. По традиции, всех гостей фестиваля у стен Изборской крепости ждал концерт средневековой музыки.

Рыцарский турнир стал самым зрелищным событием «Железного града» в Изборске
Несколько тысяч человек стали гостями фестиваля «Железный град».
Фото Андрея Степанова.
Самым впечатляющим событием стал конный рыцарский турнир. Правила сражения были максимально приближены к реалиям 15-го века. Во время турнира рыцари показали приемы виртуозного обращения с мушкетами, пиками и артиллерийскими орудиями.

Кроме того, у гостей «Железного града» была возможность познакомиться повседневной жизнью в военном средневековом историческом лагере, расположенном на плато над Городищенском озере.

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