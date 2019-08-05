Рыцарский турнир стал самым зрелищным событием «Железного града» в Изборске

Несколько тысяч человек стали гостями фестиваля «Железный град», который на минувших выходных состоялся в Изборске. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Несколько тысяч человек стали гостями фестиваля «Железный град», который на минувших выходных состоялся в Изборске. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Кроме того, у гостей «Железного града» была возможность познакомиться повседневной жизнью в военном средневековом историческом лагере, расположенном на плато над Городищенском озере.