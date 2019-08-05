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Общество

Заслуженный учитель России Людмила Фуфаева отпраздновала в Дно своё 70-летие

5 августа 2019 года, 09:34

Заслуженный учитель России Людмила Фуфаева, жительница деревни Дачное, приняла поздравления с 70-летним юбилеем от советника губернатора Псковской области, начальника территориального отдела социальной защите в Дновском районе Татьяны Пахомовой. Информацию об этом она разместила на своей страничке в Инстаграм.

Заслуженный учитель России Людмила Фуфаева отпраздновала в Дно своё 70-летие
Татьяна Пахомова поздравила с 70-летием заслуженного учителя России.
Фото Татьяны Пахомовой.
«Людмила Фуфаева отдала всю жизнь нашим детям», - подчеркнула Татьяна Пахомова и пожелала юбиляру долгих лет жизни и здоровья.

Напомним, в воскресенье, 4 августа в Дно советник губернатора вместе с замглавы региона Василием Осиповым поздравила местных жителей с Днём города и Днём железнодорожника.

Они вручили счастливым родителям сертификаты на покупку одежды для малышей и памятные медали, в рамках программа «Подарок новорожденному».

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