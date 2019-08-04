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Культура

Эмигрант в США с именем в честь Ленина: от онкологии скончался Вилли Токарев

4 августа 2019 года, 17:03

Российские СМИ сообщают о кончине эстрадного исполнителя в жанре шансон Вилли Токарева. Певцу было 84 года. Информацию подтвердил сын артиста. Месяц назад певец был госпитализирован в одну из столичных клиник с обострением онкологического заболевания. Ранее, в мае этого года, он также был помещен в реанимацию.

Вилли Токарев (настоящее имя – Вилен Иванович Токарев) родился 11 ноября 1934 в Адыгее, на хуторе Чернышев. Имя получил в честь вождя мировой революции В.И.Ленина. Работал кочегаром на корабле, служил в войсках связи. Окончил Ленинградскую консерваторию по классу контрабаса. Тогда же увлекся джазом, начал создавать собственные произведения.

В 1974 году певец из-за гонений вынужден был эмигрировать в США. Его называли «Почетным евреем Брайтона». Работал там в русских ресторанах, но до этого успел освоить профессии разнорабочего, почтальона и таксиста. Первая пластинка «А жизнь – она прекрасна» не принесла ее создателю успеха. Взлетел второй альбом 1981 года «В шумном балагане».

Эмигрант в США с именем в честь Ленина: от онкологии скончался Вилли Токарев
Вилли Токарев вернулся в родную страну сразу, как только это стало возможным.
Фото yandex.uz.

В СССР вернулся в 1989 году с серией концертов. В 90-е годы окончательно перебрался в Москву. Неоднократный лауреат премии «Шансон года». Трижды был женат, воспитал трех сыновей и дочь. 

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