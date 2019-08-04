Передвижные комплексы для лучевой диагностики уехали еще в три района Псковской области

В воскресенье, 4 августа, в Пскове представители трех районных больниц получили ключи от новых передвижных комплексов «Лучевая диагностика». Они отправились в Остров, Новосокольники и Порхов.

Жители отдаленных территорий будут иметь возможность пройти диагностику, а медики проводить обследования на современном оборудовании.

Напомним, в прошлом году пять таких такие комплексов уже поступили в Бежаницы, Опочку, Пушкинские Горы и Великие Луки. Один автобус рассчитан на обслуживание трех районов.