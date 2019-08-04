Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Передвижные комплексы для лучевой диагностики уехали еще в три района Псковской области

4 августа 2019 года, 16:43

В воскресенье, 4 августа, в Пскове представители трех районных больниц получили ключи от новых передвижных комплексов «Лучевая диагностика». Они отправились в Остров, Новосокольники и Порхов.

Передвижные комплексы для лучевой диагностики уехали еще в три района Псковской области
Ключи врачам передала Марина Гаращенко.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
На базе автобусов «ПАЗ», способных эффективно передвигаться в условиях сельской местности, смонтировано медоборудование: цифровой флюорограф, маммографический аппарат и бактерицидный облучатель.

Жители отдаленных территорий будут иметь возможность пройти диагностику, а медики проводить обследования на современном оборудовании.

Передвижные комплексы для лучевой диагностики уехали еще в три района Псковской областиМарина Гаращенко, председатель областного комитета по здравоохранению

Напомним, в прошлом году пять таких такие комплексов уже поступили в Бежаницы, Опочку, Пушкинские Горы и Великие Луки. Один автобус рассчитан на обслуживание трех районов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Эмигрант в США с именем в честь Ленина: от онкологии скончался Вилли Токарев
Наталья Бочкарева: Поездка в Печерский монастырь перевернула мою жизнь
Юлия Пересильд: Не могу смотреть на себя на экране
Угнанный от дачного дома в Псковском районе «Шанс» нашли у судимого за угон
Александр Котов: Поезда – комфортный и современный вид транспорта
Михаил Ведерников в «Инстаграме» намекнул на еще один авиамаршрут из Пскова
Конный рыцарский турнир увидят сегодня зрители на фестивале «Железный град»
Стало известно, из каких стран военные приехали в Псков на «Десантный взвод»
Михаил Ведерников назвал псковские города, выросшие благодаря железным дорогам

Комментарии

Авторизация
No comments
Заманчивое предложение

Общество / Коммуналка
2 августа 15:13

Заманчивое предложение

Пять миллионов за эффективный ремонт дома могут вернуть собственникам квартир
Из старой тряпочки

Общество / Жизнь замечательных людей
2 августа 10:44

Из старой тряпочки

Как примитивная кукла меняет настроение и помогает вернуться к корням
Карнавал лодочников

Общество
1 августа 11:35

Карнавал лодочников

Острович Александр Пожогин в костюме пупса на фестивале сапсерферов пришел к финишу пятым из 1200 участников