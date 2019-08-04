Наталья Бочкарева: Поездка в Печерский монастырь перевернула мою жизнь

Российская актриса Наталья Бочкарева, известность которой принесла роль Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», рассказала подписчикам в «Инстаграм» о своей поездке в Псково-Печерский монастырь. Артистка посетила обитель 25 июля, в свой день рождения.
Артистка решила не сворачивать с выбранного в монастыре пути.
Фото из аккаунта Натальи Бочкаревой.
«Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – колыбель православия России. Я встретила в Печорах невероятное количество открытых, добрых и искренних людей, которые еще умудряются жить по законам человеколюбия. Рассказала Наталья Бочкарева. - Это перевернуло мою жизнь, и могу вам сказать, что свой «новый год» мне хочется начать именно с этим ориентиром. Каждый день человека поджидают искушения, соблазны, желание пойти по легкому пути. Отныне мне хочется быть не просто актрисой, которая призвана развлекать зрителя, а человеком, который стремится изменить себя и менять тем самым мир вокруг себя. Многие из вас скажут, что это утопия. И надо все принимать таким, какое оно есть. Я понимаю трудность этого пути, но с него не сверну».
Подписчики Натальи Бочкаревой порыв оценили: «Наташа, как же я рада за вас! Божьей помощи!», «Умничка!», «Наш путь!», «Замечательно, что все так получилось у вас». «Под каждым словом подписываюсь».