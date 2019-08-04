Юлия Пересильд: Не могу смотреть на себя на экране

Наша прославленная землячка, уроженка Пскова Юлия Пересильд на кинофестивале российского кино «Окно в Европе» представила фильм «Конец сезона», в котором сыграла одну из главных ролей. Своими эмоциями от просмотра киноленты она поделилась с подписчиками в «Инстаграме»:

«Посмотрели фильм. Я на себя никогда не могу смотреть на экране, мне трудно, особенно первый раз».