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Культура

Юлия Пересильд: Не могу смотреть на себя на экране

4 августа 2019 года, 13:46

Наша прославленная землячка, уроженка Пскова Юлия Пересильд на кинофестивале российского кино «Окно в Европе» представила фильм «Конец сезона», в котором сыграла одну из главных ролей. Своими эмоциями от просмотра киноленты она поделилась с подписчиками в «Инстаграме»:

«Посмотрели фильм. Я на себя никогда не могу смотреть на экране, мне трудно, особенно первый раз».

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Также артистка поздравила своих партнерш по проекту Анну Чиповскую и Юлию Снигирь с «прекрасными актерскими работами». Также она отметила игру Евгения Цыганова, Сергея Колтакова, Дмитрия Ендальцева. И поблагодарила режиссера Константина Худякова за совместную работу: «Вы хорошие вещи творите с актерскими организмами».

Юлия Пересильд: Не могу смотреть на себя на экране
Одну из трех сестер сыграла Юлия Пересильд.
Фото со съемок картины.

Отметим, фильм «Конец сезона» рассказывает историю трех сестер, волею обстоятельств оказавшихся за пределами России. Они живут в маленьком прибалтийском городке. И как чеховские три сестры стремятся в Москву, но у судьбы на них свои планы. Премьера для широкого зрителя запланирована на ноябрь этого года.

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