Юлия Пересильд: Не могу смотреть на себя на экране

Наша прославленная землячка, уроженка Пскова Юлия Пересильд на кинофестивале российского кино «Окно в Европе» представила фильм «Конец сезона», в котором сыграла одну из главных ролей. Своими эмоциями от просмотра киноленты она поделилась с подписчиками в «Инстаграме»:
«Посмотрели фильм. Я на себя никогда не могу смотреть на экране, мне трудно, особенно первый раз».
Также артистка поздравила своих партнерш по проекту Анну Чиповскую и Юлию Снигирь с «прекрасными актерскими работами». Также она отметила игру Евгения Цыганова, Сергея Колтакова, Дмитрия Ендальцева. И поблагодарила режиссера Константина Худякова за совместную работу: «Вы хорошие вещи творите с актерскими организмами».
Одну из трех сестер сыграла Юлия Пересильд.
Фото со съемок картины.
Отметим, фильм «Конец сезона» рассказывает историю трех сестер, волею обстоятельств оказавшихся за пределами России. Они живут в маленьком прибалтийском городке. И как чеховские три сестры стремятся в Москву, но у судьбы на них свои планы. Премьера для широкого зрителя запланирована на ноябрь этого года.