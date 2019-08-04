Угнанный от дачного дома в Псковском районе «Шанс» нашли у судимого за угон

Автомобильный угон раскрыли полицейские в Псковском районе по горячим следам. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УВМД России по Псковской области, в местный отдел полиции обратился владелец дачного дома в товариществе «Восток». Он сообщил, что ночью с его участка пропала машина «ЗАЗ Шанс».

Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Мужчине 28 лет, он нигде не работает, имеет на счету несколько судимостей, в том числе, за угон. Автомобиль у него изъяли и возбудили уголовное дело по статье «Угон». Максимальное наказание – тюремное заключение до семи лет.