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Происшествия

Угнанный от дачного дома в Псковском районе «Шанс» нашли у судимого за угон

4 августа 2019 года, 13:29

Автомобильный угон раскрыли полицейские в Псковском районе по горячим следам. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УВМД России по Псковской области, в местный отдел полиции обратился владелец дачного дома в товариществе «Восток». Он сообщил, что ночью с его участка пропала машина «ЗАЗ Шанс».

Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Мужчине 28 лет, он нигде не работает, имеет на счету несколько судимостей, в том числе, за угон. Автомобиль у него изъяли и возбудили уголовное дело по статье «Угон». Максимальное наказание – тюремное заключение до семи лет.

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