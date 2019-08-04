Александр Котов: Поезда – комфортный и современный вид транспорта

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Причастность к этому замечательному празднику ощущает не только многочисленное профессиональное сообщество работников железнодорожного комплекса, но и огромное количество пассажиров, для которых поезда являются востребованным, комфортным, современным видом транспорта, говорится в поздравлении.

Спикер регионального парламента напомнил, что первый поезд по маршруту Санкт-Петербург - Псков прибыл 10 февраля 1859 года.