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Транспорт

Александр Котов: Поезда – комфортный и современный вид транспорта

4 августа 2019 года, 11:28

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Причастность к этому замечательному празднику ощущает не только многочисленное профессиональное сообщество работников железнодорожного комплекса, но и огромное количество пассажиров, для которых поезда являются востребованным, комфортным, современным видом транспорта, говорится в поздравлении.

Спикер регионального парламента напомнил, что первый поезд по маршруту Санкт-Петербург - Псков прибыл 10 февраля 1859 года.

С повышением транспортной доступности мы связываем перспективы дальнейшего развития торговли, бизнеса, туризма, гуманитарных связей.

Александр Котов: Поезда – комфортный и современный вид транспортаАлександр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов

Александр Котов выразил работникам железнодорожной отрасли благодарность за добросовестный труд, пожелал им благополучия, здоровья, мира и процветания.

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