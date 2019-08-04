Михаил Ведерников в «Инстаграме» намекнул на еще один авиамаршрут из Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем аккаунте в «Инстаграме» поделился с подписчиками впечатлениями от перелета по маршруту «Псков – Сочи». Напомним, самолеты связали два города в мае этого года.
«Три часа. Попробовал сам. Удобно! И как приятно перед посадкой слышать «Прибываем в аэропорт «Княгиня Ольга». А не в «Кресты», - рассказал губернатор.
Также он сообщил, что договорился со своим краснодарским коллегой Вениамином Кондратьевым о том, что регионы разделят расходы на субсидирование пополам. И намекнул: скоро самолеты из Пскова полетят еще по одному направлению:
«У нас освобождаются средства на новый маршрут. Как думаете, какой в приоритете?»
Подписчики предположили, что это могут быть Санкт-Петербург, Симферополь или Калининград.