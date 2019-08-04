Михаил Ведерников в «Инстаграме» намекнул на еще один авиамаршрут из Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем аккаунте в «Инстаграме» поделился с подписчиками впечатлениями от перелета по маршруту «Псков – Сочи». Напомним, самолеты связали два города в мае этого года.

«Три часа. Попробовал сам. Удобно! И как приятно перед посадкой слышать «Прибываем в аэропорт «Княгиня Ольга». А не в «Кресты», - рассказал губернатор.